Помяли авто? Исправим!
- 100% попадание в цвет – компьютерный подбор.
- Быстро вернем вам авто: 5 маляров, 3 жестянщика.
- Цвет не выгорит: работаем премиальными красками.
- Гарантия покрытия – от 6 до 12 месяцев.
- Удаление вмятин без покраски – при сохранении краски после ДТП.
- Покраска под толщиномер. Ваши секреты останутся с вами.
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Вас беспокоят эти вопросы?
Она включает в себя работу опытных жестянщика и маляра. Современное оборудование. Соблюдение технологии на каждом слое покрытия. Европейские премиальные краски.
С нами цвет авто останется таким же, как в день выдачи, гораздо дольше.
Однако бывает, что в ходе снятия детали мы видим ранее скрытые повреждения, которые тоже требуют дополнительного времени. Эти случаи с вами обязательно обсуждаются. Как по времени, так и по цене. Мы надеемся вы поймете наше желание отдать качественно сделаную работу без скрытых косяков.
Что делать, если деталь не подлежит восстановлению?
Покупать другую. Наш склад запчастей к вашим услугам. Не стоит опасаться переплатить, экономии в деньгах нет. А вот получите вы гораздо больше.
6 причин покупать запчасти у RED Motors:
1. Наши цены не выше, чем в магазинах автозапчастей. Мы не накручиваем, а имеем комиссию поставщиков.
2. Быстрый ремонт. У нас свой склад запчастей. Ваш автомобиль будет починен быстрее, если не прийдется ждать доставку нужной детали.
3. Гарантия. На новые, купленные у нас, оригинальные запчасти гарантия 1 год, на аналоги – 6 месяцев.
4. Экономия времени. Вам не нужно тратить время на подбор, выкуп и доставку запчастей в автосервис.
5. Б/у. Если есть приоритетная задача сэкономить, мы найдем запчасть в хорошем состоянии, действительно «не битую, не крашенную». И даже на нее дадим гарантию в 1 месяц.
6. Бонусы. За покупку вам начисляются бонусы, которыми можно оплатить будущие работы.
Прислайте данные и мы сравним, почем вы нашли нужную деталь и сколько это будет стоить, при покупке у нас.
Можно и дальше сравнивать цены, искать отзывы, сомневаться.
А можно обсудить ваш ремонт прямо сейчас. Вас это ни к чему не обязывает.
Чем раньше вы начнете восстанавливать повреждения и покрасите кузов, тем меньше его поразит корозия. И ремонт в итоге выйдет дешевле.
А у нас есть все, чтобы вам в этом помочь: ведущие специалисты, большой практический опыт, современное оборудование, качественные краски. И, главное, руки из нужного места.