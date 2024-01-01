+7 926 668 62 24
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Москва,
Хлебозаводский проезд, д. 7А (район Нагатино-Садовники)

+7 (926) 668 62 24

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Услуги  
Слесарный ремонт  
Диагностика механизмов  
 
кузовные и малярные работы

Помяли авто? Исправим!

 

  • 100% попадание в цвет – компьютерный подбор.
  • Быстро вернем вам авто:  5 маляров, 3 жестянщика.
  • Цвет не выгорит:  работаем премиальными красками.
  • Гарантия покрытия – от 6 до 12 месяцев.
  • Удаление вмятин без покраски – при сохранении краски после ДТП.
  • Покраска под толщиномер.  Ваши секреты останутся с вами.

 

15 лет опыта

наши работы

Рейтинг 4,8 на Яндекс Картах

Можно ли нам доверять?

Александр Люткин
BMW 5
Все прошло отлично, покраска и сервис хороший. Красили крышу и полировка, все просто идеально. Приёмщик Александр всё объяснил как и что, а самое главное точно в срок всё сделали.
Юрий Панев
Hyundai Genesis
Сервис чень понравился. Чистота . Порядок. Персонал вежливый и компетентный. Все работы выполнены быстро и качественно. Спасибо большое
Наталия Куренцова
Audi Q5
Не первый раз обращаюсь в Red Motors. Проценивала ремонт у разных компаний, в данном сервисе сделали в разы дешевле, быстро, качественно. Попадание в цвет идеальное. Вежливый персонал, комфортная зона ожидания. Советую
Илья Широченко
Nissan Teana
Отличный сервис. За один день поменяли дверь с учётом что была очередь, вошли в положение. Нормальный ценник и подход к клиенту. Думаю теперь только в этот сервис. Спасибо.
Анна Дума
Kia Ceed
Отличный автосервис. Обращалась 2 раза: покраска, исправление вмятин. Сделано все шикарно, нареканий нет! Очень приятно общаться и договариваться с персоналом)) молодцы, так держать!!!
Дмитрий Протасов
Mercedes-Benz
Отличные мастера. Вежливый персонал. Все доходчиво объясняют. Покрасили быстро и качественно. Дали гарантию на год. Запчасти тут же брал, дешевле вышло. Лишние работы не навязывают. Рекомендую.

 

Все отзывы можно посмотреть на Яндекс картах

Вас беспокоят эти вопросы?

У вас дорого, а в дургих сервисах дешевле
Вы правы, по сравнению с некоторыми автосервисами, цены на покраску несколько выше. Однако, стоимость нашей работы обосновано дороже по каждому рублю. Наша цена соответствует высокому качеству.

Она включает в себя работу опытных жестянщика и маляра. Современное оборудование. Соблюдение технологии на каждом слое покрытия. Европейские премиальные краски.

С нами цвет авто останется таким же, как в день выдачи, гораздо дольше.
Сколько мне придется ждать?
Мы принимаем по предварительной записи. Это позволяет нам грамотно распределять нагрузку и четко контролировать оговоренные сроки работ. В целом, покраска одной машины с учетом всех подготовительных работ занимает 3-4 дня. Плюс время на снять/поставить – еще пара дней.

Однако бывает, что в ходе снятия детали мы видим ранее скрытые повреждения, которые тоже требуют дополнительного времени. Эти случаи с вами обязательно обсуждаются. Как по времени, так и по цене. Мы надеемся вы поймете наше желание отдать качественно сделаную работу без скрытых косяков.
свой склад запчастей

Что делать, если деталь не подлежит восстановлению?

Покупать другую. Наш склад запчастей к вашим услугам. Не стоит опасаться переплатить, экономии в деньгах нет. А вот получите вы гораздо больше.

6 причин покупать запчасти у RED Motors:

1. Наши цены не выше, чем в магазинах автозапчастей. Мы не накручиваем, а имеем комиссию поставщиков.

2. Быстрый ремонт. У нас свой склад запчастей. Ваш автомобиль будет починен быстрее, если не прийдется ждать доставку нужной детали. 

3. Гарантия. На новые, купленные у нас, оригинальные запчасти гарантия  1 год, на аналоги – 6 месяцев.

4. Экономия времени. Вам не нужно тратить время на подбор, выкуп и доставку запчастей в автосервис.  

5. Б/у. Если есть приоритетная задача сэкономить, мы найдем запчасть в хорошем состоянии, действительно «не битую, не крашенную». И даже на нее дадим гарантию в 1 месяц.

6. Бонусы. За покупку вам начисляются бонусы, которыми можно оплатить будущие работы.

 

Прислайте данные и мы сравним, почем вы нашли нужную деталь и сколько это будет стоить, при покупке у нас.

Все еще раздумываете?

Можно и дальше сравнивать цены, искать отзывы, сомневаться.

А можно обсудить ваш ремонт прямо сейчас. Вас это ни к чему не обязывает.

Чем раньше вы начнете восстанавливать повреждения и покрасите кузов, тем меньше его поразит корозия. И ремонт в итоге выйдет дешевле.

А у нас есть все, чтобы вам в этом помочь: ведущие специалисты, большой практический опыт, современное оборудование, качественные краски. И, главное, руки из нужного места.

+7 926 668 62 24
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