свой склад запчастей

Покупать другую. Наш склад запчастей к вашим услугам. Не стоит опасаться переплатить, экономии в деньгах нет. А вот получите вы гораздо больше.

6 причин покупать запчасти у RED Motors:

1. Наши цены не выше, чем в магазинах автозапчастей. Мы не накручиваем, а имеем комиссию поставщиков.

2. Быстрый ремонт. У нас свой склад запчастей. Ваш автомобиль будет починен быстрее, если не прийдется ждать доставку нужной детали.

3. Гарантия. На новые, купленные у нас, оригинальные запчасти гарантия 1 год, на аналоги – 6 месяцев.

4. Экономия времени. Вам не нужно тратить время на подбор, выкуп и доставку запчастей в автосервис.

5. Б/у. Если есть приоритетная задача сэкономить, мы найдем запчасть в хорошем состоянии, действительно «не битую, не крашенную». И даже на нее дадим гарантию в 1 месяц.

6. Бонусы. За покупку вам начисляются бонусы, которыми можно оплатить будущие работы.

Прислайте данные и мы сравним, почем вы нашли нужную деталь и сколько это будет стоить, при покупке у нас.